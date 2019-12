Altre news dall'Italia e dal Mondo Paolo Fox, l’uomo delle stelle svela l’oroscopo del 2020. Eccolo segno per segno 30 dicembre 2019

L’astrologo Paolo Fox ha presentato tutte le curiosità legate all’Oroscopo per il 2020 nel corso della trasmissione di oggi di Domenica In.

DI SEGUITO L’OROSCOPO DEL 2020 SEGNO PER SEGNO:

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarà un 2020 complicato tra fatica e tensioni. Dal punto di vista sentimentale si dovrà invece affrontare la lontananza. Tra la primavera e l’estate, tuttavia, tornerà l’energia. Fox consiglia di non andare di fretta nel prendere decisioni o fare qualsiasi altra cosa;

Toro (21 aprile-20 maggio) – Si prevedono grandi novità, soprattutto a cavallo tra aprile e maggio. Esse riguarderanno l’aspetto amoroso e una nuova stabilizzazione per la propria abitazione. Non sarà un anno difficile, l’astrologo afferma che avrete voglia di rivoluzionare la vostra vita;

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Fox consiglia più concretezza nelle amicizie. Dal punto di vista sentimentale, invece, tra aprile e agosto si farà sentire Venere dopo che i nati sotto questo segno hanno vissuto alcune complicazioni legate alla sfera amorosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Un segno che tende sempre a dare la colpa agli altri, anche per le proprie responsabilità. E’ quanto denuncia l’astrologo. In ogni caso ci sarà da da prendere decisioni importanti anche in relazione a un rapporto complicato che si trascina da tempo. Tregua prevista tra maggio e giugno;

Leone (23 luglio-23 agosto) – La lunga scia di Giove lasciata dal 2019 stabilizza i sentimenti d’amore con conferme e certezze. Per i single sono attesi molti flirt nel periodo primaverile, grazie all’influsso di Veneze. Sarà un anno decisamente positivo secondo Fox, in quanto “ci saranno pianeti contrari”;

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Si prospetta un grande 2020 grazie alla grande spinta di Giove e Saturno che rappresentano, insieme, una marcia in più. L’unica cosa da combattere è l’eccessivo rigore che si ripercuote inevitabilmente sia in campo lavorativo che personale e sentimentale;

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Qualche nuvola a inizio anno per alcune preoccupazioni legate a famiglia e lavoro, ma il transito tra il 2019 e il 2020 vedrà i nati sotto il segno della Bilancia non solo attiva a tagliare i rami secchi, sopratutto in ambito delle amicizie, ma anche fare una lunga operazione su se stessi per acquisire più sicurezza;

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il 2020 inizia il maniera delicata dal punto di vista lavorativo, mentre ad agosto e a settembre si dovranno prendere decisioni importanti per chi ha una relazione. Diverse possibilità anche per i single: l’unico comune denominatore è cambiare la propria vita;

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I nati sotto questo segno sono come gli eremiti, ovvero si trovano bene anche da soli. Nel 2020 con l’influenza di Giove e Saturno avranno la giusta determinazione per recidere i rami secchi dei rapporti umani e d’amicizia. Il Capricorno è uno dei più forti e fortunati segni dell’anno, quindi se c’è in ballo un progetto importante è meglio realizzarlo senza indugi;

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il segno dell’indipendenza e della libertà, dell’innovazione e dei viaggi. Importanti novità sul fronte del denaro e dei guadagni per l’anno venturo. Sul finire dell’anno ci sarà anche un transito importante di Saturno che garantirà una protezione su tutti i fronti;

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – I nati sotto questo segno apriranno l’anno con non poca fatica, per loro meglio riorganizzare le forze e concentrarsi sugli obbiettivi più sani. Si tratta di uno dei segni più sfrontati e senza regole che nel 2020 seguirà il proprio istinto, facendo scelte senza freni inibitori dopo anni di sudditanza. E’ ora di dire basta. Saturno tra aprile, maggio e giugno consentirà di troncare con diversi rapporti inutili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Secondo l’astrologo i nati sotto questo segno raccontano troppe bugie, non per cattiveria ma magari per togliersi dall’imbarazzo. Occorre maggiore sincerità. I primi mesi dell’anno vedranno all’opera Giove e Saturno in posizioni assolutamente favorevoli, mentre da settembre si attendono buone notizie sul fronte lavorativo.

Fonte: Il FattoQuotidiano.