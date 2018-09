Provincia “Pane Ammore e Tarantella”, il programma dell’ultima giornata ad Avella 23 settembre 2018

Avella Rock&Folk Music Contest 2018: in occasione di “Pane Ammore e Tarantella” rock e tradizione si uniscono per dare spazio ai giovani con un concorso musicale per gruppi emergenti, con cover band italiane e progetti inediti italiani con brani, anche rivisitati, di genere folk.

Continua l’evento per celebrare l’arte popolare campana in programma fino a oggi (domenica 23 settembre) ad Avella, una delle città d’arte più affascinanti della Campania, promosso dall’associazione Pane Ammore e Tarantella e dalla Pro loco Clanis sotto la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi.

La terza ed ultima giornata prevede visite guidate a partire dalle 10. Il pranzo della domenica sarà servito alle ore 13, mentre alle ore 16 lezione di tarantella con la Scuola di Tarantella Montemaranese ed i suoni barricati. Alle ore 17.00 spazio dedicato ai più piccoli con il laboratorio di strumenti musicali a cura di Utungo Tabasamu. Alle ore 17.30 in Piazza Municipio interessante tavola rotonda dal titolo “Verso una corilicoltura sostenibile: prospettive future, biodiversità e sviluppo rurale” che vedrà la partecipazione di esperti del settore, organizzazioni di categoria e rappresentanti istituzionali. Alle ore 19 consueta apertura degli stand gastronomici. Offerta musicale della domenica di grande appeal. A partire dalle ore 20.00 sul palco di Piazza Convento sarà la volta di Utungo Tabasamu e, a seguire, Scacciapensieri. Sul palco di Piazza Municipio, a partire dalle ore 20.00, Rock&Folk Contest per Band. Lo spettacolo itinerante sarà a cura di Le voci del borgo ed I Pulcinella.

Continua anche l’offerta enogastronomica, che proporrà un’antologia di sapori avellani: primi con pasta fresca, carni arrostite o brasate, squisiti prodotti caseari e salumi. Un tripudio di nocciole per i dessert e, poi, la tradizione dello spumone e della cassata avellana.