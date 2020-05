Pallacanestro Avellino, avanzata formale richiesta per acquisizione del titolo di Roseto

Nelle ultime settimane il nome de “La Pallacanestro Avellino” è stato coinvolto in una serie di ricostruzioni giornalistiche relative alla progettazione di attività agonistiche e ad acquisizioni di titoli sportivi che non si sono rivelate soltanto in parte corrispondenti alla realtà. La società, quindi, ritiene opportuno precisare quanto segue:

• “La Pallacanestro Avellino” è sorta nelle prime settimane di quest’anno con l’obiettivo prioritario di allestire una piattaforma di sviluppo sociale del basket in Irpinia. Ciò significa promuovere, progettare, incentivare e sollecitare pratiche che diffondano a ogni livello la pratica nel territorio di una provincia che troppo spesso ha visto nel basket e nello sport l’occasione per riqualificare e rilanciare la propria immagine senza però strutturare una presenza in grado davvero di radicarsi, diffondersi e creare possibilità di educazione, formazione e crescita. L’attenzione particolare de “La Pallacanestro Avellino” è quindi indirizzata alla realizzazione di strumenti e opportunità consolidate affinché questo si concretizzi e, soprattutto, abbia in sé le caratteristiche di durare e progredire nel tempo. Lo scopo, insomma, è di definire un modello di attività sportiva legata al basket che diventi un riferimento di qualità e professionalità nell’ambito prima irpino e poi campano e meridionale.

• Concorrono a questo progetto persone animate esclusivamente dalla passione per il basket. Professionisti e imprenditori, giovani e no, che intrecciando le rispettive esperienze intendono fornire un loro contributo e misurarsi con un programma d’interventi articolato e moderno. I nomi che sono stati riportati dalle cronache giornalistiche costituiscono soltanto una parte del gruppo al lavoro e che si amplierà appena le condizioni imposte dall’emergenza da Covid-19 lo renderanno possibile. Va comunque già precisato che non esiste alcun capofila, ma tutti hanno e avranno uguali responsabilità e pari dignità.

• Confermando l’intento di sviluppare la pratica del basket nelle giovani generazioni, con la principale cura alla costruzione di un valido e attrezzato settore giovanile, “La Pallacanestro Avellino” ha valutato e preso in considerazione anche la possibilità di acquisire un titolo sportivo che consenta la partecipazione al prossimo campionato di serie A 2. Lo ha fatto in virtù del recentissimo passato che Avellino e l’Irpinia hanno vissuto sulla ribalta del basket non soltanto nazionale e dell’entusiasmo che questa esperienza ha generato.

• L’intenzione è maturata ben prima della pandemia da Covid-19 che ha tanto profondamente colpito il tessuto civile ed economico non soltanto italiano, con un pesantissimo tributo di vite umana e conseguenze gravi pure nell’ambito dello sport. Oggi, immaginando che il progetto allestito possa contribuire alla ripresa della vita sociale a ogni livello, “La Pallacanestro Avellino” lo ha rilanciato, modulandolo nel nuovo scenario che si è delineato. Ha quindi avanzato una formale richiesta di acquisizione del titolo alla società Roseto Sharks e ora l’istanza è avviata nel suo ordinario percorso.

• Qualsiasi sia la risposta che otterrà, ciò non inficerà in alcun modo il progetto per cui “La Pallacanestro Avellino” è sorta e in base al quale la società vuole porsi da riferimento per chiunque si proponga di diffondere la pratica e la passione per il basket. Il nucleo dei fondatori auspica quindi di potersi ampliare e di diventare un riferimento autorevole e saldo per chiunque ami lo sport.