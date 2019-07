Avellino Primo Piano PalaDelMauro e Piscina, pronti i bandi per l’affidamento. Festa: “Saranno pubblicati a giorni” 19 luglio 2019

Renato Spiniello – “A giorni pubblicheremo i bandi per il riaffidamento di PalaDelMauro e Piscina Comunale”. Ad annunciarlo è il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, al termine della Capigruppo riunitasi nel pomeriggio a Palazzo di Città per calendarizzare le prossime sedute consiliari.

Il primo cittadino, tuttavia, ha voluto anche fare il punto sulle strutture cittadine. “La questione strutture comunali – assicura Festa – merita la massima attenzione: non è possibile vedere strutture inutilizzate come la casetta di vetro di Piazza Kennedy, il cui affidamento rappresenta uno degli obiettivi primari della mia azione amministrativa. Non posso tollerare che queste strutture non siano valorizzate”.

Il sindaco si è espresso anche sul Centro per l’Autismo di Valle, i cui lavori stanno proseguendo e saranno ultimati in breve tempo. “C’è sempre la questione relativa alla gestione – sottolinea Festa – per cui ci fu anche un tavolo in Prefettura durante il quale si stabilì il trasferimento del Centro Australia. In quell’occasione ho chiesto di implementare il servizio, perché l’idea è fornire un contributo ai bimbi autistici e alle loro famiglie e non solo parlare di argomenti già trattati dall’Asl”.