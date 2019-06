Benevento Cronaca In Evidenza Pago Veiano: giovane pusher arrestato dai carabinieri. Sequestrati 50 grammi di hashish 28 giugno 2019

Operazione contro lo spaccio di droga da parte dei carabinieri di Pietrelcina a Pago Veiano, in provincia di Benevento. Un giovane del luogo, un 23enne, è stato sorpreso mentre stava vendendo alcune dosi di hashish a due ragazzi, anche loro del luogo. Nell’auto e nella sua abitazione i militari hanno poi ritrovato altri 6 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta ad acquirenti, mentre all’interno di un armadio della camera da letto sono stati rinvenuti circa 38 grammi della stessa sostanza stupefacente ed un bilancino elettronico.

In totale, oltre al bilancino elettronico, sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish e denaro contante per 60 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Pertanto, il giovane, incensurato, dopo le consuete formalità è stato dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Benevento, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.