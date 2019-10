Avellino Calcio Paganese-Avellino, le ultime dopo la rifinitura: i convocati di Ignoffo 12 ottobre 2019

di Claudio De Vito. L’Avellino ha sostenuto nel pomeriggio la rifinitura pre-partita in vista del derby con la Paganese. Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno dello squalificato Julian Illanes, ma ha recuperato part-time Diego Albadoro che dovrebbe lasciare il posto inizialmente a Gabriel Charpentier.

A supporto del francese potrebbe agire Claudiu Micovschi, provato come seconda punta in posizione decentrata sulla destra. Da non escludere anche un impiego del rumeno sulla corsia sinistra dove Fabiano Parisi si accomoderebbe in panchina. Non ancora al meglio Nermin Karic che è stato comunque convocato con Santiago Morero in ogni caso regolarmente al proprio posto in difesa.

La probabile formazione dell’Avellino (3-5-2): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Micovschi, Charpentier.

La lista dei 21 convocati per la sfida con la Paganese:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.