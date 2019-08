Avellino Calcio Paganese-Avellino: Ignoffo al debutto con 22 uomini 13 agosto 2019

di Claudio De Vito – E’ vigilia di match e già di quelli veri, che mettono in palio i tre punti, per l’Avellino chiamato però a fornire più che altro le prime risposte sul piano della condizione e dei meccanismi tattici. E’ la pretesa, si fa per dire, di Giovanni Ignoffo dopo dieci giorni di allenamenti, che però non tutto il gruppo attuale ha sostenuto.

Nel tardo pomeriggio la squadra si è allenata a porte chiuse e rifinirà la preparazione domani mattina, partendo alla volta di Pagani dopo pranzo. Il tecnico di Monreale non avrà a disposizione il portiere titolare Alessio Abibi ancora in attesa del transfer della Federcalcio albanese: si va per le lunghe, ma dovrebbe giungere in tempo per il bis di coppa contro il Bari in programma domenica.

Giunti invece in sede gli ok al tesseramento dei vari Celjak, Micovschi, Palmisano e Silvestri. C’è una discreta abbondanza, ma fino ad un certo punto per Ignoffo che sfrutterà tutti e cinque i cambi – che in Serie C potranno essere effettuati a tre riprese – visto il ritardo accumulato nel pre-campionato. L’imperativo è portare tutti gli effettivi ad una condizione accettabile per la prima di campionato contro il Catania.

La formazione di partenza sarà piuttosto obbligata come le staffette in corso d’opera. Davanti al guardiano dei pali Tonti, ecco il primo vero collaudo per il 3-5-2 con il trio Njie-Morero-Laezza in difesa; Petrucci (o Carbonelli) e Parisi ad agire sugli esterni; Rossetti e Silvestri gli interni nella mediana ispirata nelle trame da Di Paolantonio ed infine Alfageme e Albadoro interpreti della linea avanzata. 22 in totale gli elementi arruolabili: soltanto domani dopo la rifinitura Ignoffo deciderà se convocarli tutti.

Nel frattempo i tifosi biancoverdi sono pronti a recarsi nella vicina Pagani. Al “Marcelo Torre” ne saranno circa trecento. Altri mille circa saranno di fede azzurrostellata. In pieno Ferragosto diventa davvero difficile chiedere di più. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili entro le 12 di domani esclusivamente presso le rivendite Go2. Allo stadio il botteghino sarà chiuso.

La probabile formazione (3-5-2): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Petrucci, Rossetti, Di Paolantonio, Silvestri, Parisi; Albadoro, Alfageme.

A disp.: Pizzella, Celjak, Pecorella, Saporito, Zullo, Carbonelli, Corcione, Falco, Micovschi, Palmisano, Migliaccio.

La lista dei 22 calciatori sotto contratto:

Portieri: Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Pecorella, Petrucci, Saporito, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, Corcione, Di Paolantonio, Falco, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Migliaccio.

Altri: Abibi, Landi, Evangelista, Genovese.