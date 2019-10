Avellino Calcio Paganese-Avellino, le pagelle di Irpinianews 13 ottobre 2019

Pagani, Claudio De Vito. L’Avellino si sblocca davanti alla porta ma non alla voce tre punti che sfumano nella ripresa per mano di una Paganese devastante. Charpentier va a segno ma predica nel deserto ed è uno dei pochi a salvarsi tra le file biancoverdi.

Il francese si costruisce da solo la seconda marcatura stagionale ed è sempre in agguato nelle retrovie azzurrostellate. Discorso opposto per Albadoro che sciupa clamorosamente l’occasione del raddoppio nel primo tempo. Abibi si conferma insicuro tra i pali, soprattutto nelle uscite sui calci piazzati. La difesa si sfalda incredibilmente non appena gli avversari iniziano a premere sull’acceleratore. Laezza l’unico positivo nel reparto arretrato. A centrocampo Di Paolantonio sottotono al pari di Rossetti. Micovschi dimostra di essere maggiormente a suo agio a sinistra ma il suo rendimento cala alla distanza

Paganese-Avellino 3-1, le pagelle

Marcatori: 15′ pt Charpentier, 9′ st Scarpa, 42′ Perri, 48′ st Calil.

Paganese (3-5-2): Baiocco 6.5; Sbampato 6, Schiavino 5.5, Mattia 6 (32′ st Stendardo sv); Carotenuto 6 (8′ st Perri 7.5), Caccetta 6, Capece 6.5, Gaeta 6.5, Dramè 5.5 (7′ st Calil 7); Alberti 5.5 (32′ st Musso sv), Diop sv (23′ pt Scarpa 7).

A disp.: Scevola, Campani, Bramati, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Guadagni. All.: Erra 7.

Avellino (3-5-2): Abibi 5; Zullo 5.5, Morero 5.5, Laezza 6; Celjak 5, De Marco 6 (23′ st Palmisano 5.5), Di Paolantonio 5.5, Rossetti 5 (14′ st Silvestri 5.5), Micovschi 6.5 (34′ st Parisi sv); Albadoro 5.5 (14′ st Alfageme 5), Charpentier 7.

A disp.: Tonti, Pizzella, Karic, Njie, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 5.5.

Arbitro: Marini di Trieste 6. Assistenti: Pacifico di Taranto e Trinchieri di Milano.

Note: ammoniti 16′ pt Caccetta, 47’ Alfageme, 47’ st Scarpa per comportamento non regolamentare, 44′ pt De Marco, 44′ pt Dramè, 21′ st Charpentier, 24′ st Palmisano per gioco scorretto, angoli 3-6, recuperi 3′ pt e 4′ st.