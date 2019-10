Avellino Calcio Paganese-Avellino, 500 biglietti in vendita per il settore ospiti 9 ottobre 2019

Torna a distanza di un paio di mesi la sfida tra Paganese-Avellino che il 14 agosto scorso mise in palio i primi punti della stagione per il girone di Coppa Italia. Ora come allora sono circa cinquecento – 492 per l’esattezza – i tagliandi a disposizione della tifoseria biancoverde per il settore ospiti dello stadio “Marcello Torre”.

I biglietti saranno disponibili sul circuito Go2 al prezzo di 11 euro più i diritti di prevendita. La vendita per i supporters irpini scatterà domani alle 10 essendo necessarie le consuete valutazioni del Gos per il servizio d’ordine. Non dovrebbe registrarsi il pienone sponda ospite alla luce dello scarso entusiasmo per il momento negativo in campionato.