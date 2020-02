Benevento Paduli: nove cani maltrattati, denunce e sequestri 14 febbraio 2020

I militari della stazione carabinieri Forestale di Benevento, con l’ausilio di personale dell’Ente Nazionale Protezione Animali e Asl Benevento 1- Servizio d’Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecnica, sono intervenuti a Paduli. Qui, in un fondo privato, hanno acclarato, in una situazione di forte degrado igienico/ambientale rappresentato dalla massiccia presenza di rifiuti speciali non pericolosi di eterogenea natura (plastici, ferrosi materiali di risulta edilizia, lattine, ecc.), la presenza di tre cani di taglia media e sei cuccioli di circa una settimana di vita.

Vivevano tra feci e sporcizia, con casi di grave malnutrizione ed in assenza di ripari dalle intemperie. Un animale risultava ferito e sofferente in quanto legato ad una corta catena, costretto in condizioni tali da non consentirne i necessari movimenti. Sul suolo veniva constatata, altresì, la presenza di rifiuti potenzialmente suscettibili di causare tagli ed abrasioni.

Alla luce delle condizioni generali riscontrate, la polizia giudiziaria disponeva l’immediato allontanamento dei soggetti a garanzia del benessere animale, con consequenziale affidamento a struttura sanitaria autorizzata alla loro detenzione e cura. Si procedeva infine al deferimento del proprietario alla competente Autorità giudiziaria nonché al sequestro degli animali al fine di garantire loro il giusto benessere.