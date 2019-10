Padre sventa forse tentato sequestro bimbo, indagine a Benevento

Un episodio inquietante, su cui, sottolinea il questore di Benevento, Luigi Bonagura, la Squadra Mobile continua a indagare. Di certo c’è che nelle scorse ore un bimbo di 7 anni, entrato in un supermercato in via Nenni nel capoluogo sannita, mentre il padre era poco distante, è stato preso sottobraccio da una donna straniera, forse una rom, che apparentemente lo ha messo di lato, quasi a nasconderlo; il padre a quel punto lo aveva rincorso e ripreso. I genitori del piccolo hanno presentato denuncia.

Gli inquirenti stanno acquisendo immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. L’episodio è stato però raccontato via social ed è diventato virale come tentativo di rapimento “generando allarme sociale”, spiega il questore. “Invito i cittadini a rivolgersi sempre prima alle forze dell’ordine”, aggiunge Bonagura.