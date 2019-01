Provincia Pacchi alimentari per le famiglie bisognose, domande aperte ad Ariano Irpino 30 gennaio 2019

E’ possibile presentare domanda entro il 15 febbraio per la formazione di un elenco di cittadini e di nuclei familiari beneficiari di pacchi alimentari, residenti nel Comune di Ariano Irpino.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino con delibera di Giunta n. 203 del 22.11.2018, ha aderito al progetto del Banco Alimentare Campano ONLUS denominato “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”.

Il progetto prevede la distribuzione di pacchi viveri a beneficio dei cittadini e dei nuclei familiari bisognosi, residenti nel Comune di Ariano Irpino. Le attività di consegna e di distribuzione dei pacchi viveri verranno effettuate dall’Associazione “VITA”.

Il 15 febbraio 2019 entro le ore 12,00 è il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, presso l’Azienda Consortile Per la Gestione delle Politiche Sociale dell’Ambito Territoriale A1 – Via Fontananuova 83031– Ariano Irpino, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo consorzioa1@legalmail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’Azienda Consortile per le Politiche Sociali – Via Fontananuova – ARIANO IRPINO al numero 0825.872441.

Al fine di una più ampia diffusione dell’iniziativa, si allegano al presente comunicato l’Avviso Pubblico, il modello da utilizzare per la presentazione della domanda (Allegato A) e l’informativa per il trattamento dei dati (Allegato B).