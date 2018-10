Magazine Otiumspa Bagno Romano: tutte le novità dell’autunno 7 ottobre 2018

Con la riapertura di Otiumspa Bagno Romano lo scorso 01 ottobre, dopo la fantastica Estate di Otiumspa Mare, la direzione ha messo a punto una proposta Unica in Campania: la possibilità di usufruire della SPA in Privato nella sua interezza e non solo per una parte limitata.

Ennio Cavaliere direttore della struttura, con un curriculum di tutto rispetto nella gestione e realizzazione di SPA in tutto il mondo da oltre 25 anni, ha analizzato il mercato delle SPA in Campania, individuando il punto di forza di una proposta davvero interessante, per coloro che vogliono vivere un esperienza di benessere in modo esclusivo e privato.

Già molte strutture propongono percorso privati, ma si tratta per lo più di piccoli ambienti attrezzati con un idromassaggio, una piccola sauna e quasi più nulla, lo sforzo è stato mettere a disposizione il fortunato format Otiumspa Bagno Romano, nella sua completezza a disposizione dei clienti più esigenti, che amano permanere in SPA nella privacy più assoluta, senza limitarne gli ambienti e le attrazioni.

Ci sono diverse possibilità di utilizzo della SPA, da 1 ora a 3 ore, con massaggio o senza. Coloro che sono interessati possono visitare il sito www.prenotaspa.it alla sezione SPA ESCLUSIVA o SPA PRIVATA (una piccola differenza che verrà spiegata telefonicamente) e riservare la loro esperienza di benessere in piena privacy.

Ovviamente restano tutte le altre proposte Otiumspa dedicate alla coppia, sempre mantenendo un perfetto ordine di ingresso in modo da donare sempre la migliore esperienza.

Sono inoltre possibili Addio al Nubilato, Spa Party per Eventi e organizzazione di Feste per gruppi di amici, previo contatto diretto con la reception.

Con questa novità 2018, si amplia il ventaglio delle offerte di Otiumspa Bagno Romano, incontranto le esigenze di un pubblico attento e preparato, che va soddisfatto e non deluso nelle aspettative, dichiara il direttore Ennio Cavaliere.

Vi aspettiamo a Minori, Città del Gusto in Costiera Amalfitana, tutti i giorni dell’anno.

Reception: 089 853855

Shop online ufficiale www.prenotaspa.it con possibilità di prenotazione 24/24

Sito internet: www.otiumspa-costadamalfi.it mail: info@otiumspa-costadamalfi.it

Pagina Facebook: Otiumspa Costa d’Amalfi