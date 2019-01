Magazine Osvaldo arriva ad Avellino con la sua band: l’ex attaccante si esibirà al Tilt! 27 gennaio 2019

L’ex attaccante della Nazionale e di Roma, Fiorentina e Juventus arriva ad Avellino: non per giocare, ma per cantare.

Daniel Pablo Osvaldo, infatti, da quando ha dato l’addio al calcio, si è dedicato completamente al rock, iniziando una nuova carriera e fondando i Barrio Viejo.

La band, che ha pubblicato il primo lavoro dal titolo “Liberación” per la Sony Argentina e ha in programma un secondo lavoro in studio, avendo da poco terminato le registrazioni del nuovo disco, è in tournée in Italia e, tra le varie tappe, toccherà anche il capoluogo irpino.

Appuntamento mercoledì 30 gennaio al Tilt! di via Santo Spirito. L’ingresso sarà gratis.