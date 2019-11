Cronaca Ospedaletto, contrasto ai furti: allontanati con foglio di via 19 novembre 2019

Ad Ospedaletto d’Alpinolo, una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione ha sorpreso due soggetti che si aggiravano con fare sospetto nella zona industriale. Dopo averne osservato i movimenti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo.

Un 30enne ed un 55enne di Pomigliano d’Arco non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Condotti in Caserma per accertamenti, in considerazione dei precedenti di polizia emersi a loro carico (soprattutto per reati contro il patrimonio), sono stati allontanati con proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.