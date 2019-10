Ospedale Solofra, la UIL chiede l’intervento del Prefetto

Di seguito la nota della UIL FPL:

La UIL FPL denuncia la mancanza di una corretta relazione sindacale in ordine alle

alle problematiche sottoposte all’attenzione della Dirigenza dell’Azienda Moscati

relativamente al Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Solofra, mai

riscontrate e di conseguenza ha inviato la richiesta del tentativo di conciliazione al

Prefetto di Avellino per la successiva convocazione della dirigenza dell’azienda.

L’atteggiamento del Direttore Generale è inspiegabile, dichiara il Segretario

Generale della UIL FPL, abbiamo chiesto un incontro urgente, rimasto senza

risposta, per poter sollecitare la risoluzione delle problematiche sottoposte. Presso il

P.O. “A. Landolfi” di Solofra, all’interno dei reparti sono presenti delle criticità non più

giustificate ad un anno dalla data di decorrenza dell’annessione di tale struttura

all’Azienda Moscati di Avellino, disposta con il DCA 29/2018. In particolare tale

criticità investe il reparto di Chirurgia Generale in quanto i Dirigenti Medici, in palese

difformità con quanto previsto nella stragrande maggioranza degli ospedali italiani, e

nella stessa Azienda sono i soli a svolgere la turnazione di guardia attiva in Pronto

Soccorso nella misura di oltre il 50% dell’intera attività lavorativa, assorbendo la

maggior parte dell’attività professionale.

Tale attività obbliga i predetti a svolgere l’attività lavorativa al di fuori del Dipartimento

di appartenenza in quanto il Pronto Soccorso afferisce a quello di Emergenza, come

confermato anche dal Direttore Generale dell’Azienda Moscati con propria

deliberazione n° 882 del 25 settembre 2019.

I suddetti di fatto vengono sottratti ai loro obblighi contrattuali, ossia quelli di Reparto,

Sala operatoria (poche giornate al mese) e Ambulatoriale, impegnandoli nella

maggioranza del loro impegno lavorativo in un ambito che non hanno specifica

competenza, determinando l’impossibilità di costituire un’equipe operatoria H24.

Tale situazione si ripercuote inevitabilmente sulla qualità del servizio, tant’è che nei

turni notturni e festivi un solo Dirigente Medico assume contemporaneamente il ruolo

di medico di Pronto Soccorso, medico di guardia nella U.O.C. di Chirurgia Generale,

medico di guardia Interdivisionale, e in caso di urgenza chirurgica, componente di

equipe operatoria.

Abbiamo chiesto a S.E. il Prefetto di Avellino la convocazione della Dirigenza

dell’Azienda al fine di avere risposta sulle problematiche sottoposte rimaste senza

alcun riscontro, sperando che in quella sede sia possibile definire i tempi per la

risoluzione delle problematiche, in caso contrario attiveremo tutte le procedure per la

tutela dei nostri iscritti, conclude il segretario generale.