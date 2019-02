In Evidenza Primo Piano Farmaci oncologici, rubate 900 confezioni al “Moscati”. Danno di oltre 1 milione, domani arrivano le nuove scorte 25 febbraio 2019

Alfredo Picariello – Ben 900 le confezioni di farmaci oncologici portate via dai ladri nella notte tra sabato e domenica. Per il “Moscati” di Avellino, un danno di oltre 1 milione di euro, tanto il valore dei medicinali. L’allarme è scattato questa mattina presto, subito dopo l’apertura della Farmacia della struttura di Contrada Amoretta. I ladri sono entrati da una finestra posta proprio sul retro. Hanno rotto i vetri e si sono introdotti. Sono entrati proprio nella stanza dove erano custoditi i farmaci. Sapevano bene tutto. E sapevano bene, evidentemente, che la nuova fornitura era arrivata da pochissimi giorni. Hanno portato via la scorta di un mese. Hanno rubato solo i farmaci antitumorali, il resto è rimasto al proprio posto. Un furto su commissione, molto probabilmente. Negli ultimi tempi, in Campania se ne sono verificati altri. Potrebbe essere anche la stessa banda, un unico giro. Sul caso indaga la Polizia. Sul posto, questa mattina, si sono portati anche gli agenti della Scientifica di Avellino. Pare siano state trovate delle tracce. Uno dei malviventi si sarebbe ferito nel rompere la finestra. Per i vertici dell’azienda ospedaliera è stata una mattinata difficile. Il direttore sanitario, la dottoressa Conte, ha subito allertato il “Pascale” di Napoli per farsi inviare una scorta di farmaci. Ma l’identico quantitativo di quello trafugato è stato già ordinato e domani mattina sarà ad Avellino. L’emergenza, quindi, rientrerà stesso nella giornata di domani.