Attualità Criticità al Landolfi di Solofra: il sindacato ottiene risposte dall’Asl 5 marzo 2020

Riunione ieri del tavolo tecnico sindacale tra la dirigenza strategica del Moscati e la rappresentanza della Uilfpl di Avellino, formata dal dott.Ernesto D’Avanzo, dalla dott.ssa Paola Guerriero, dalla Coordinatrice Provinciale dell’Area

Medica dott.ssa Filomena Taddeo e dal Segretario Generale Gaetano Venezia.

Riunione tenutasi a seguito di conciliazione presso la Prefettura di Avellino, dopo le continue richieste di incontri da parte dell’Organizzazione Sindacale. La rappresentanza della UilFpl ancora una volta ha evidenziato le difficoltà e le

criticità esistenti nei vari reparti del p.o.di Solofra, in particolare per la chirurgia generale, anestesia, radiologia e pronto soccorso, nonché la carenza di personale infermieristico e degli operatori sanitari, in particolare in chirurgia generale.

Dal confronto è scaturito che entro il 12 marzo la Direzione dell’azienda reperirà 12 anestesisti, di cui 3 da destinare al presidio di Solofra, un dirigente medico di radiologia, il mantenimento delle turnazioni con i medici di medicina generale e chirurghi, l’invio di un cardiologo per le consulenze, il prelievo dalla graduatoria del S.Pio di medici chirurghi, un nuovo tentativo con l’Asl di Avellino per il rinnovo della convenzione dei medici del 118, e l’aumento delle ore settimanali per operatori sanitari. Affrontata anche la questione delle misure di sicurezza per il coronavirus.

A tal proposito nella giornata di domani incontro tra la Coordinatrice dell’Area Medica dott.ssa Taddeo ed il direttore di presidio dott.Castaldo. Il tavolo tecnico si è aggiornato a giovedì 12 marzo.