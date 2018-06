Ospedale “Frangipane”: arriva il servizio di radioterapia

Novità in vista per l’ospedale “Frangipane” di Ariano. Si parte dal servizio di radioterapia, per la cui attivazione saranno realizzati lavori al primo piano della nuova ala ospedaliera. La spesa prevista si aggira intorno agli otto milioni di euro.

Ampliamento in vista anche per i reparti i rianimazione e cardiologia, dove sono previste nuove attrezzature. A breve partiranno i lavori per rendere ancora più funzionali e moderne le due unità operative complesse. Per cardiologia è previsto un incremento dei posti letto. Entro un mese dovrebbe partire anche il servizio di lungodegenza con 15 posti letto.

Espletato il concorso per primario di chirurgia, in via di espletamento ci sarebbero anche i concorsi per coprire i posti vacanti di primario di rianimazione e di medicina generale. Previsto il potenziamento anche di ginecologia e ostetricia.