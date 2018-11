Benevento Organizzavano truffe on line: denunciati un uomo e una donna 30 novembre 2018

A Frasso Telesino, i Carabinieri, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa in concorso due persone della provincia di Napoli, di cui una donna, con precedenti specifici. I due avevano organizzavano, tramite pubblicità su siti internet e social network, una vendita fittizia di pellet per riscaldamento a prezzo di mercato conveniente.

La donna si era presentata quale rappresentante della ditta, facendo credere alla vittima che se non avesse versato anticipatamente la somma dovuta di 2mila euro su un conto corrente risultato poi intestato all’uomo, non avrebbe potuto ottenere la merce a quel prezzo. Di fatto la consegna, a fronte del versamento della cifra pattuita, non è mai avvenuta.

Un episodio, contraddistinto dallo stesso modus opeandi, era stato scoperto dai carabinieri di Morcone circa 15 giorni fa. In quell’occasione furono denunciate tre persone, due delle quali deferite anche in questa occasione a riprova della serialità nella commissione di tale tipologia di truffa.