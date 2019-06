Ordine Avvocati, al voto a fine luglio. In 2.400 alle urne

Voto in piena estate. Gli avvocati di Avellino sono chiamati a rinnovare il Consiglio dell’Ordine nei giorni 29, 30 e 31 luglio prossimi. La notizia era già nell’aria, ma è stato il Consiglio ha fissare ufficialmente le nuove date. Alle urne sono chiamati 2.400 aventi diritto. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, non sarà della partita il presidente uscente, Fabio Benigni. Non potranno candidarsi nemmeno il vice, Roberto Fabiano, e Francesco Iandoli. In campo non ci sarà nemmeno Biancamaria D’Agostino. Si candideranno, invece, gli altri uscenti del Consiglio, come ad esempio Valentina Amelio, Anna Argenio, Carmine Freda, Maria Rita Martucci, Nello Pizza. Ci saranno, poi, anche Stefano Rosa e Gaetano Napolitano.