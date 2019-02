Ordinanza antismog, da oggi città off-limits alle auto inquinanti per 35 giorni

Renato Spiniello – Scatta la nuova ordinanza antismog in città. Da oggi e per i prossimi 35 giorni (ovvero fino al 31 marzo incluso) la città sarà off-limits alle cosiddette auto più inquinanti. Il 12° giorno di superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell’aria (1/3 della quota massima annuale) ha fatto scattare un campanello d’allarme a Palazzo di Città e la triade commissariale ha optato per la linea dura.

Dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00 sarà vietato l’ingresso nel centro urbano a tutti gli autoveicoli e i motoveicoli Diesel Euro 0 – Euro 1 – Euro 2 – Euro 3 e Benzina Euro 0 – Euro 1 – Euro 2. Le limitazioni della circolazione riguardano il territorio comunale escluse le seguenti strade: Tratto dell’Autostrada A16, Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa, Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), Strada Provinciale 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, Tratto di Strada Provinciale 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e Via Annarumma.

L’ordinanza prevede anche: il divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus, il divieto totale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, il divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna o con altre biomasse (legna, pellet, cippato, ecc) con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (divieto che non si applica qualora questi rappresentino l’unico o principale sistema di riscaldamento) e il divieto di uso di dispositivi come le porte a lama d’aria che al fine di favorire l’ingresso del pubblico consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali e assimilabili.