Cronaca Operazione “Tabula Rasa” arrestato a Benevento il latitante Sparandeo 6 agosto 2019

Operazione interforze di carabinieri e polizia di Benevento, coordinate dalla DDA di Napoli, arrestato il latitante Corrado Sparandeo 33enne di Benevento. L’uomo è stato condannato in Cassazione a 16 anni per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, nell’ambito dell’operazione “Tabula Rasa” eseguita contro l’ominimo clan.

Il 33enne è stato arrestato al rione Pacevecchia, in un’abitazione di via Cifaldi. In manette per favoreggiamento anche un secondo uomo, A. S. che avrebbe nascosto Sparandeo in questi mesi di latitanza e V. P., condannata nell’ambito di un processo per traffico di droga a 11 anni di carcere e ritenuta colpevole di spaccio con altre persone contigue al clan Pesce Marfella di Napoli. Sia Sparandeo che P. facevano affari con la droga.

“Spacciatori e camorristi arrestati, la guerra prosegue”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando le operazioni delle ultime ore.