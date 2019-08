Benevento Cronaca Operazione “Safe summer”, sequestrati nel beneventano 150 quintali di alimenti 7 agosto 2019

Il personale delle Stazioni Carabinieri Forestali della Provincia di Benevento unitamente a quello del N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale) ha condotto una vasta operazione finalizzata a salvaguardare la salute dei consumatori, nel contesto della stagione estiva e mirata al controllo sulla commercializzazione e conservazione dei prodotti da forno, ortofrutticoli, carni e formaggi, che ha interessato varie località della provincia di Benevento.

I controlli sono stati diretti sia ai punti vendita, sia alle attività di produzione e sono stati focalizzanti sulla verifica della tracciabilità dei prodotti e sulla loro corretta etichettatura.

Le verifiche, effettuate in casi specifici anche con l’ausilio di personale qualificato dell’ASL di Benevento, hanno permesso di accertare numerose carenze oltre che nei citati termini di tracciabilità e etichettatura, anche per le modalità di vendita e cattiva conservazione dei prodotti.

In virtù di quanto accertato, sono stati effettuati n. 15 sequestri (penali, amministrativi e sanitari) per un totale di circa 150 quintali di prodotti agroalimentari (frutta, prodotti da forno, farina, barattoli di pomodori, confetture, carni e formaggi).

Dagli accertamenti oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per la detenzione di prodotti in cattivo stato di conservazione, alla sospensione di un’attività per carenze igienico sanitarie, sono state elevate n.30 sanzioni amministrative, per l’importo di circa quaranta mila euro, in seguito a carenze di tracciabilità dei prodotti esposti o detenuti per la vendita e ad una loro non corretta etichettatura.