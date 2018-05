Attualità Onoreficenze al merito della Repubblica: cerimonia in Prefettura 30 maggio 2018

E’ in programma domani, giovedì 31 maggio, in Prefettura la cerimonia per la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel dettaglio, in riferimento al Comune di Avellino, il prestigioso riconoscimento va a Alessandro POPOLI, Simona MONTESARCHIO, Almerindo CORBISIERO, Enrico FRASCA, Cav Paolo IANNACCONE, Luogotenente Bruno RONCA, Antonio TINO, Fortunato TROPEANO, Ines GIANNINI. Per il Comune di Ariano a Carmelo PADULA, Rosario DEL SORDO, Cav . Gianfranco IANNARONE. Per Capriglia Irpina Remigio DE VITO, per Cassano Irpino Svino RICCO, per Cesinali Gianluca GALASSO. Ancora: Antonio BATTISTA (Gesualdo), Ten. Col. Giuseppe COSTANZA (Lapio), Michele FERRANTE (Luogosano), Cav. Dario CAPODANNO (Mirabella E.), Pietro MERO (Monteforte I.), Gerardo IANNELLA (Montella), Angelo FIERRO (Montoro), Arcangelo FUCCIO (Rotondi), Raffaele VOZELLA (Sant’Angelo all’Esca), Oreste Ciasullo (Savignano Irpino), Gerardo RAIMO (Volturara I.).