Cronaca Primo Piano Omicidio Tornatore, la Procura chiede l’ergastolo per il principale imputato 5 giugno 2019

Renato Spiniello – Ergastolo per Francesco Vietri, il 54enne detenuto con l’accusa di concorso in omicidio e distruzione di cadavere, e sei anni di reclusione per Pasquale Rainone, 30 anni, accusato di distruzione di cadavere senza l’aggravante mafiosa.

Sono queste le richieste del pm dell’antimafia di Napoli Simona Rossi nei confronti dei due imputati per l’omicidio del 63enne Michele Tornatore, ammazzato con due colpi di pistola in testa e uno al torace, prima che l’auto che trasportava il suo cadavere fosse bruciata in una discarica di Serre, frazione di Contrada in provincia di Avellino, nell’aprile del 2017.

Le richieste del pm sono arrivate alla fine una lunga requisitoria durante oltre quattro ore. Ora si attende il 4 luglio per le arringhe degli avvocati difensori l’eventuale replica dei pm e per la pronuncia della sentenza da parte dei giudici Luigi Buono e Giulio Argenio, affiancati dalla giuria popolare.