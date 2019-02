Benevento Omicidio Matarazzo, sequestrati oltre 13mila euro sul conto corrente di un familiare degli indagati 8 febbraio 2019

Nell’ambito dell’indagine relativa all’omicidio di Matarazzo Giuseppe, in relazione al quale dal 28 dicembre 2018 due persone indagate sono sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, avente ad oggetto l’importo di euro 13.290 detenuto presso il conto corrente intestato ad uno dei familiari degli indagati.

La somma, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, rappresenta parte del prezzo del reato che uno degli indagati ha percepito in virtù del proprio coinvolgimento nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’omicidio. Ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso per la individuazione di altre persone coinvolte nel delitto Matarazzo.