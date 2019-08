Altre news dall'Italia e dal Mondo Oltre 9mila italiani emigrati in Russia per lavoro nel primo semestre del 2019 23 agosto 2019

Nei primi sei mesi del 2019 si sarebbero recati in Russia per il lavoro più di 9 mila italiani. Il dato è stato diffuso dalla Guardia frontiera del Servizio di sicurezza federale russo che, dall’anno in corso, ha iniziato a calcolare il numero dei cittadini stranieri che entrano nel Paese per i motivi di lavoro.

Quello che oggi sta vivendo l’Italia è un esodo pari a quello del Secondo dopoguerra. Un’emorragia di connazionali che lasciano il Paese per cercare condizioni migliori. Tuttavia questi dati raccontano soltanto parte del fenomeno, perché vanno incrociati con le altre statistiche anagrafiche dei maggiori Paesi europei.

Va sottolineato che la Russia, oggi per la prima volta, si aggiunge alla lista ed ai numeri dell’Aire (cioè dell’Anagrafe degli italiani all’estero): la prima destinazione resta sempre la Germania con circa 20mila italiani arrivati a inizio 2018, a seguire il Regno Unito con cifre sui 18.517 – anche se con la Brexit le presenze in Uk sono scese del 25,2% – e Francia con quasi 13mila ingressi da parte di italiani.

I dati più precisi relativi agli italiani emigrati in Russia, saranno resi noti a fine anno dal ROSSTAT, l’istituto di statistica russa, che si basa sui registri del Ministero degli Interni, redatti a partire dalla registrazione del domicilio che ogni cittadino straniero temporaneamente in territorio russo è tenuto a effettuare.

Il Rosstat ha aggiornato gli strumenti per il monitoraggio dei cittadini stranieri che entrano nel paese e nel documento aggiornato, l’elenco dei motivi di soggiorno dichiarati è stato ampliato ed ora include anche “lavoro” e “studio”. Va precisato che il dato presentato fa riferimento ai controlli all’ingresso nella Federazione Russa, per cui viene ogni ingresso o uscita dal paese viene calcolato come dato singolo, tralasciando il fatto che una persona possa visitare il Paese più di una volta.