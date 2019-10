Sport Olimpica Avellino, concluso il pre-campionato. Esordio ufficiale in serie B il 27 ottobre 17 ottobre 2019

Si è concluso, con l’amichevole di ieri sera disputata alla Palestra IPIA Amatucci di Avellino, il pre-campionato dell’ASD Nuova Gs Olimpica, società sportiva di pallavolo che disputerà il campionato nazionale di Serie B.

Il bilancio è di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, contro un club di categoria superiore come la GIS Pallavolo Ottaviano, che quest’anno giocherà nella nuova Serie A3. Le altre avversarie affrontate sono state Indomita Salerno, Rione Terra Pozzuoli Volley, Polisportiva Cimitile e Volley Marcianise.

Soddisfatto il coach della squadra avellinese, Domenico Amodeo: “Volevo in primis ringraziare le società che abbiamo affrontato in questo mese Di duro lavoro, all’insegna del divertimento e del fair play, che ci contraddistingue. Sono stati confronti tecnicI e test importanti in vista degli impegni ufficiali. Siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo. Continueremo a lavorare con umiltà”.

Il campionato inizierà con un turno di ritardo per l’Olimpica Avellino, che osserverà un turno di riposo proprio alla prima giornata, in programma il prossimo 19 ottobre: “Stiamo recuperando due atleti con dei lievi risentimenti muscolari, approfittiamo di questo turno di riposo per recuperare i ragazzi. Dalla settimana prossima ci focalizzeremo sul pre-gara. Siamo sereni e affronteremo la settimana di avvicinamento all’esordio in Serie B

con lo spirito giusto”. L’esordio dell’Olimpica Avellino in Serie B sarà in trasferta, contro Rione Terra Volley Pozzuoli, il prossimo 27 ottobre.