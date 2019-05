Avellino Calcio Ok dal GOS: più spazio per i tifosi dell’Avellino a Rieti 9 maggio 2019

di Claudio De Vito – Il Gruppo Operativo per la Sicurezza tenuto questa mattina in Questura a Rieti ha deliberato l’apertura della tribuna “Terminillo” dello stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” per lo spareggio tra Avellino e Lanusei di domenica. Confermate dunque le anticipazioni dei giorni scorsi. Si tratta di una disposizione ad hoc per i sostenitori sardi: per l’occasione il settore est in questione avrà capienza 500 posti.

Ai tifosi biancoverdi invece, come noto da tempo, sarà riservata la tribuna “Vallesanta” con a disposizione 4mila tagliandi che saranno messi in vendita nel pomeriggio (modalità ancora da definire). Se dovesse registrarsi il sold-out irpino, allora la Calcio Avellino farebbe richiesta di apertura della curva “Fioravanti” che il Rieti Calcio riserva agli ospiti. Ci sarebbe posto per altri mille supporters del lupo.

Ricapitolando: da un minimo di 4mila a un massimo di 5mila biglietti. Si va verso l’anticipo alle 15. Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha individuato il “Silvio Piola” di Novara come sede dell’altro spareggio Modena-Pergolettese. Sciolta la riserva, a breve è atteso il comunicato ufficiale che sbroglierà tutta la matassa organizzativa.