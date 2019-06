Cronaca Primo Piano Oggetto sospetto a Trevico, gli artificieri lo fanno brillare 6 giugno 2019

Mattinata di tensione a Trevico per un oggetto sospetto trovato all’ingresso di un supermercato in via Contrada Caprareccia.

Sul posto sono arrivati gli artificieri che lo atto brillare. Potrebbe trattarsi di un ordigno, ma non ci sono ancora certezze. Un intervento necessario per la rimozione e classificazione e la messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.