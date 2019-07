Provincia Nuovo asfalto per la strada provinciale 213 a Gesualdo. Sindaco e giunta ringraziano Biancardi 30 luglio 2019

Nuovo asfalto per la strada provinciale 213 a Gesualdo. Dal 31 luglio a 2 agosto il tratto di strada tra via Roma e via Cavalieri di Vittorio Veneto sarà interdetto al traffico proprio per lavori. Soddisfazione da parte del sindaco Pesiri e di tutta l’amministrazione comunale.

“L’intervento – dicono – si è reso possibile grazie alla disponibilità del Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi e del suo vice Fausto Picone che hanno accolto la nostra richiesta di inserire Gesualdo nel maxi-intervento di rifacimento dell’asfalto e di messa in sicurezza di numerosi tratti di strada di competenza della Provincia. L’investimento sul comune di Gesualdo non rientrava, in prima battuta, nella programmazione degli interventi sulla viabilità provinciale. Ringraziamo, pertanto, vivamente il Presidente Biancardi e il vicepresidente Picone per l’attenzione riservata al nostro Comune. Il nostro ringraziamento va anche all’assessore alla Viabilità e alle Infrastrutture stradali Franco Di Cecilia che ha sposato la causa. “I consolidati rapporti di stima e la proficua collaborazione con i più alti rappresentanti dell’Ente Provincia ci hanno permesso di far ricadere, su questo territorio, lavori fondamentali per assicurare ai cittadini una degna viabilità, più fluida e sicura”