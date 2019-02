Attualità Nuove droghe sul Dark Web: l’allarme della deputata 5 Stelle Ianaro 16 febbraio 2019

“Ora che pure in Italia sono state accertate le prime morti dovute al Fentanyl – una nuova droga acquistabile online – è necessario che lo Stato affronti adeguatamente il problema, che, potrebbe nascondere una futura emergenza. Per questo ho ritenuto importante interpellare il Governo sulla pericolosità di questa nuova sostanza stupefacente, che sta dilagando nel dark web. Si tratta di un oppioide sintetico molto più potente dell’eroina e della morfina, che è normalmente utilizzato in medicina come analgesico narcotico o per la terapia palliativa del dolore cronico neoplastico maligno. La sua potenza, superiore di 80 volte rispetto a quella della morfina, lo rende letale per chi ne fa uso come droga”.

Lo dichiara Angela Ianaro, portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue alla Camera e autrice dell’interpellanza urgente.

“Sono contenta di apprendere che, da parte del Governo, c’è piena consapevolezza dei rischi connessi all’uso ed alla possibile diffusione di questa sostanza e che la rete di vigilanza già attiva è in grado di assicurare un efficace monitoraggio del fenomeno anche grazie allo scambio informativo e collaborativo a livello internazionale. E’ importante avere ben chiaro quale sia il fenomeno che dobbiamo fronteggiare per poter agire al meglio in scienza e coscienza e cooperare, Governo e Parlamento, perché il problema del consumo del Fentanyl non assuma in Italia le dimensioni che ha già purtroppo assunto in altri Paesi stranieri”, ha concluso la portavoce della Commissione Politiche dell’Ue.