Attualità Nuova Peugeot 208 tutta da scoprire da Fratelli Cardillo 17 novembre 2019

Finalmente è stata presentata la nuova Peugeot 208. Ieri sera alle 19.00 presso la concessionaria “Fratelli Cardillo”, sita a Monteforte Irpino in via Nazionale Loc. Alvanella è stata presentata la nuova Peugeot 208. Tre colori di lancio: giallo, blu e rosso corallo. Un’auto versatile, uno stile sportivo che si adatta ad ogni manto stradale. Un evento unico e raffinato così come la Peugeot 208.

La nuova PEUGEOT 208 ha una personalità forte che si percepisce al primo sguardo. La sua silhouette bassa, con il cofano allungato e le curve sensuali ne rivelano il lato seducente e sportivo. Grazie ai colori luminosi e brillanti della carrozzeria, Nuova 208 richiama senz’altro l’attenzione! Il suo carattere forte è sottolineato dal tetto Black Diamond, dai passaruota e dai profili dei finestrini di colore nero lucido, oltre ai cerchi diamantati con inserti specifici.

I Fratelli Cardillo vi aspettano in concessionaria per mostrarVI la nuova Peugeot. Contatta il numero o invia una mail per richiedere un preventivo o per prenotare un test drive… e non dimenticate che a dicembre si potrà anche optare per il modello totalmente elettrico: la Peugeot e208.

Miriam De Falco