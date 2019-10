Attualità Nuova normativa sul Gas Radon, a Monteforte il seminario dell’Ordine degli Architetti 29 ottobre 2019

Domani (martedì 29 ottobre) dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Monteforte Irpino, si terrà il seminario formativo e gratuito circa il monitoraggio e il risanamento degli edifici per il Gas Radon, accertatene la tossicità.

Con la pubblicazione della Legge Regione Campania n. 13-2019 sul Bollettino Regionale n. 40 del 16 Luglio 2019, la Regione Campania si dota di uno strumento che anticipa il recepimento della Direttiva Euratom 59/2013 ponendo il limite di soglia a 300 Bq/mc e 200 Bq/mc per le nuove costruzioni.

Un seminario che l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino ha voluto promuovere, per sensibilizzare i professionisti ad attrezzarsi per poter certificare la condizione degli edifici pubblici per verificarne la quantità di Radon presente, in attesa che chi di competenza definisca i parametri di attuazione sul territorio provinciale. Dai riferimenti normativi, alla misurazione e al monitoraggio del Radon fino alla bonifica degli ambienti inquinati, una panoramica sullo scenario che si apre con l’attuazione della legge.

Parteciperanno all’incontro: Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino PPC; Guido Guerrasio, Divisione Radon ARPAC Salerno; Giovanni Meo e Antonio Iannuzzi. “Una legge uscita ancora prima di prepararne gli effettivi mezzi pratici, allo stato stiamo rincorrendo la legge per essere prontamente attivi nel gestire questa nuova certificazione – dice Erminio Petecca Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino – l’informazione è il primo passo per poter procedere all’attuazione della normativa per

poi attrezzarsi in merito, il Seminario ha proprio l’obiettivo di aggiornare i colleghi per attivarsi immediatamente su un argomento molto delicato”.