Lavoro & Sindacato Nuova campagna fiscale: domani corso Caf Ugl ad Avellino 12 marzo 2018

Domani, dalle ore 9:30, il ‘Grand Hotel Irpinia’ di Avellino ospiterà il corso di aggiornamento fiscale con tutti gli operatori del Caf Ugl della Regione Campania.

L’evento sarà coordinato da Cinzia Marzoli, Amministratore Unico del CAF Ugl Srl, Fabrizio Nardi, Direttore Generale Caf Ugl Srl, Marco Di Rosa, consulente e formatore, Marta Vicari, organizzazione Caf Ugl srl e Costantino Vassiliadis, segretario Utl Ugl Avellino.

Il corso di formazione degli operatori ha come obiettivo di permettere ai collaboratori di essere sempre aggiornati ed avere le conoscenze utili per operare in modo sempre più efficiente, nell’ambito di un centro di assistenza fiscale.

“Un’attività di formazione continua e indispensabile per gli operatori – si legge nella nota – al fine di rendere un più efficiente e qualificato servizio agli iscritti e simpatizzanti UGL che si affidano ai servizi del CAF UGL per le loro dichiarazioni reddituali e per accedere alle prestazioni sociali”.