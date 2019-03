Novolegno, Gubitosa (M5S) al fianco dei lavoratori: “Governo farà la sua parte”

Montefredane – “Già la settimana prossima sapremo quando la vertenza Novolegno apporderà al Governo”. A parlare è l’onorevole Michele Gubitosa. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha incontrato ieri, prima del consiglio comunale straordinario a Montefredane, i lavoratori, con i quali si è intrattenuto a lungo. Gubitosa, inoltre, ha spiegato che Giorgio Sorial, vice capo di Gabinetto del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, tramite sms, gli ha detto di essere già informato su tutto per quanto riguarda la situazione Novolegno e che, molto probabilmene, la prossima settimana avrebbe dato una data per un tavolo al Ministero per affrontare la vertenza. “Così come abbiamo fatto con IIA – aggiunge l’onorevole Gubitosa -, faremo di tutto per stare vicino ai lavoratori. Di certo il Ministro Di Maio non può fare miracoli, ma l’impegno del Governo c’è, è concreto, come sempre”. Gubitosa ha poi concluso dicendo: “Spero vivamente che Fantoni possa ritrovare gli stimoli e l’entusiasmo giusti per tornare ad investire nella nostra provincia”.