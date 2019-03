Novolegno, la protesta si trasferisce sotto la sede di Confindustria

Si apre una settimana decisiva per i lavoratori della Novolegno. L’appuntamento clou è per venerdì in Confindustria per l’esame congiunto sulla procedura di licenziamento. Lavoratori e sindacato organizzeranno un sit-in sotto la sede di via Palatucci in attesa del confronto al quale dovrebbe prendere parte anche il consigliere delegato Giorgio Barzazi.

“In questi giorni ci confronteremo con i lavoratori – precisa il segretario provinciale della Fillea Cgil Tony Di Capua – per organizzare al meglio la giornata di mobilitazione. Purtroppo la situazione è critica, siamo in attesa di una convocazione da Roma per un tavolo al Mise. Chiediamo un confronto con il gruppo Fantoni per capire la reale situazione dell’azienda e valutare ogni possibile soluzione alternativa alla chiusura ed ai licenziamenti”.

I lavoratori, sostenuti anche dalle istituzioni e gli amministratori locali, non hanno neanche escluso una manifestazione a Osoppo, in Friuli.