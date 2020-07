Attualità Novità 2020 in ambito sigarette elettroniche: 5 modelli da provare 6 luglio 2020

Ogni anno il mercato delle sigarette elettroniche si evolve e mette a disposizione prodotti migliori: non solo in grado di offrire prestazioni più elevate, ma anche più eleganti dal punto di vista estetico e più leggeri. I modelli in uscita nel 2020 non fanno eccezione, essendo concepiti e messi a punto per migliorare lo svapo e portarlo su livelli di qualità più elevati: merito anche dei nuovi materiali che sono stati introdotti e delle tecnologie adottate. Su Svapoevasta è possibile trovare tutte le e-cig più recenti: un negozio online dedicato interamente allo svapo e ai suoi fan. Cercando su Google la chiave “Novità Sigaretta Elettronica” veniamo sommersi da proposte di ogni tipo, per questo abbiamo deciso di redigere questo nostro “best buy”, selezionando i 5 modelli di sigarette elettroniche che riteniamo meritevoli di attenzione.

PM 80 Vaporesso

Decisamente innovativo, questo sistema pod mod è in grado di raggiungere una potenza massima di 80 W, ma si tratta solo di una delle tante prerogative interessanti che contraddistinguono Target PM80. Perfetta per coloro che stanno tentando di smettere di fumare, questa sigaretta elettronica presenza un nuovo Chip AXON che integra una grande varietà di funzioni interessanti. La tipologia di svapo è molto ariosa, mentre i sapori risultano molto puri. Le resistenze GT-X in mesh danno vita a nuvole di vapore davvero enormi, mentre il pod, con capacità liquido di 4 ml, assicura la massima semplicità di gestione, con il refill dei liquidi che può essere effettuato nel giro di pochissimo tempo. Degna di nota è anche la batteria integrata, con ben 2000 mAh.

JustFog Q16 Pro

Non è esagerato definire il kit Q16 la sigaretta elettronica che ha riscontrato il successo maggiore nel nostro Paese. Ebbene, ora Justfog ha messo a punto un vero e proprio restyling di tale strumento, testimoniato dalle novità di Q16 Pro. In primis la nuova batteria, realizzata in modo da risultare comoda al tatto e bella dal punto di vista estetico grazie all’alluminio anodizzato. Essa è protetta dalla funzione cut-off di 10 secondi, dal surriscaldamento elettrico, dal sovraccarico e dal corto circuito. Ci sono ben 4 livelli di potenza tra cui scegliere, e il livello di carica può essere tenuto sotto controllo tramite un led multi colore. La ricarica del liquido si effettua dall’alto ed è agevolata dal sistema leaking proof, cioè anti sgocciolamento.

Kroma R Kit

Lo starter kit Kroma R rappresenta una delle novità più recenti di Innokin per quel che riguarda la serie Kroma. Si fa notare, tra l’altro, per un design compatto e studiato per risultare ergonomico. L’atomizzatore Zlide di Innokin viene messo a disposizione con una resistenza già installata da 1.2 ohm e vanta una capacità di liquido di 4 ml. La qualità elevata dei materiali si abbina a una tecnologia che è stata studiata per assecondare le esigenze più diverse, grazie alle differenti modalità di svapo a disposizione. I vapers più esperti hanno, tra l’altro, l’opportunità di usare questo kit in modalità bypass, così da replicare l’output di una box mod meccanica. La batteria 18650 non è compresa nella confezione. La tecnologia include varie protezioni, come quella da corto circuito, quella da scarico eccessivo e quella da surriscaldamento, mentre lo schermo Oled consente di verificare in qualsiasi momento lo stato della batteria e le impostazioni di svapo attive.

Mipo Ijoy Kit

Ijoy Kit è uno dei dispositivi da svapo da non perdere: tra i più piccoli in tutto il mondo, è dotato di una custodia di ricarica da 1000 mAh Power Bank, che funziona senza fili. Questa custodia magnetica è in grado di ricaricare la sigaretta elettronica per 5 volte: questo vuol dire che ci si può godere una giornata di svapo intera senza correre il rischio di rimanere senza all’improvviso. Il pod ha una capacità di 1.4 ml per il liquido. Realizzato in lega di alluminio e PC, il Power Bank Mipo ha dimensioni di 82.5 mm x 48.2 mm x 26 mm. La batteria da 200 mAh è una delle specifiche tecnice più interessanti, mentre il livello di sicurezza è garantito dalle numerose funzioni di protezione. Un kit funzionale e a dir poco innovativo, da cui derivano nuvole corpose e contraddistinte da un sapore eccellente, anche grazie alla resistenza da 1.4 ohm. Il design è un altro dettaglio che non possa inosservato, per una finitura straordinaria.

Easy Side di Ambition Mods

Realizzata con materiali di qualità elevata, questa box mod è stata creata grazie alla collaborazione tra Ambition Mods, RSS Mod e SunBox. La Easy Side è in grado di accogliere atomizzatori con un diametro fino a 24 millimetri ed è dotata di un circuito elettronico che può essere regolato e che è in grado di raggiungere i 60 W di potenza massima. Progettato in Italia, questo dispositivo è alimentato da una batteria singola 18650 che, però, non è compresa all’interno della confezione. Si tratta di una sigaretta elettronica consigliata a chi predilige lo svapo di guancia, e che si mantiene in linea con gli alti standard tipici di RSS. Il peso è di 110 grammi, mentre le misure sono di 81 mm x 48 mm x 24 mm. Insomma, un prodotto davvero interessante sia per i neofiti che per i vapers più esperti.