Cronaca Notte di serie A a Benevento, notte di lavoro per i carabinieri: un arresto e ritrovamento di cocaina pura 30 giugno 2020

Notte di serie A a Benevento, notte di lavoro per i carabinieri. Il bilancio è di un arresto, quello di un pregiudicato. L’uomo, quasi cinquantenne, consapevole di non poter festeggiare a volto scoperto indossava cappellino e visiera per non farsi vedere in viso; nonostante ciò veniva notato e riconosciuto dai carabinieri.

Vistosi scoperto il pregiudicato è fuggito riuscendo a far perdere le proprie tracce fino a quando rincasava presso la propria abitazione dove ad attenderlo c’erano i militari che lo hanno arrestato.

Il pregiudicato è stato ristretto nuovamente in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Sempre nell’ambito dei meticolosi controlli del territorio effettuati dai militari del Comando Compagnia di Benevento ieri, nel primo pomeriggio, i Carabinieri hanno rinvenuto nei pressi del cantiere per i lavori della rete fognaria vicino al Ponte Leproso, tra l’erba, un piccolo contenitore in vetro con all’interno sei dosi di cocaina pura, stranamente numerate, pronte per essere smerciata.

Il peso complessivo dello stupefacente è di circa cinque grammi. Indagini in corso dei Carabinieri per capire se lo stupefacente era lì occasionalmente o se il sito è un comodo punto di appoggio per spacciatori.