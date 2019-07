Provincia Notte Bianca ad Atripalda, soddisfatti i commercianti: “E’ stato un successo” 19 luglio 2019

In migliaia hanno affollato via Roma e le aree limitrofe in occasione della Notte Bianca. E’ decisamente un bilancio di successo quello dell’iniziativa organizzata dal Comune di Atripalda guidato da Giuseppe Spagnuolo e dalla Parrocchia di Maria Santissima del Carmelo in occasione dei festeggiamenti dedicati alla patrona di Atripalda. Al programma religioso si è affiancato, dopo un periodo di assenza, anche un cartellone di iniziative civili, culminate con la Notte Bianca lungo Via Roma, con spettacoli di artisti di strada, trampolieri e giocolieri che hanno animato lo shopping serale organizzato in collaborazione con i commercianti e l’assessorato al commercio.

“I numeri di questa Notte Bianca non possono che renderci soddisfatti – afferma Mirko Musto, assessore al commercio -. Sono migliaia le persone che hanno partecipato all’iniziativa, un evento che ha un valore ancora più significativo se si pensa che, da quest’anno, siamo andati a riproporre una storica tradizione per Atripalda, quella della festa di Maria Santissima del Carmelo, che riunisce la comunità nel nome della Santa Patrona. Siamo convinti che queste azioni rappresentino la strada giusta per rivitalizzare il tessuto commerciale atripaldese, da sempre fiore all’occhiello della città”.

“Quella della Madonna del Carmelo è una festività molto sentita – afferma Don Ranieri Picone – una devozione antichissima che risale al 1717. Col passare degli anni la fede è rimasta intatta e per questo ringrazio l’Amministrazione comunale per aver sostenuto il sottoscritto e il Comitato Festa nel riuscire ad offrire alla cittadinanza anche dei momenti civili accanto a quelli religiosi. Come Parrocchia ci impegneremo a portare avanti questa festa, puntando su nuove forze. Lancio un appello in tal senso: abbiamo bisogno di giovani che possano continuare questa storia e questa tradizione”.

“Come commercianti atripaldesi possiamo dirci soddisfatti – afferma Generoso Sole, in rappresentanza degli esercenti di Via Roma –. La Notte Bianca ha fatto registrare un ottimo successo di pubblico ed ha rappresentato una importante vetrina per le attività commerciali. Gli artisti di strada sono piaciuti e hanno attirato molta folla, nonostante si trattasse di un giorno infrasettimanale, con ingressi nei negozi fino a mezzanotte. L’evento è stato organizzato bene ed è senza dubbio da confermare ed arricchire. Ecco perché ci auguriamo che possa esserci una sinergia sempre maggiore tra tutti gli attori interessati. Come commercianti siamo disponibili ad unire le forze, come sempre fatto. Chiediamo al Comune di riunirci e valutare la possibilità di calendarizzare questi eventi, così da dare modo a tutti di organizzarsi al meglio rafforzando il successo delle iniziative. Abbiamo tante idee e siamo convinti che, insieme ad una opportuna programmazione, il risultato potrà essere ancora più rilevante”.