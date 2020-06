Avellino “Nonni Social Economy”, al via il progetto 20 giugno 2020

Al via la terza annualità del progetto di servizio civile universale “Nonni Social Economy” del CSV Irpinia Sannio. Nella giornata di mercoledì 24 giugno i 23 operatori volontari risultati idonei verranno accolti presso le sedi di Avellino e Benevento del Centro Servizi per il Volontariato.

“Mercoledì potremo finalmente dare il via alla terza annualità del nostro progetto di Servizio Civile Universale, accoglieremo in sede i 23 volontari risultati idonei ed avvieremo da subito il percorso di formazione – il commento del direttore del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto –. Crediamo molto in questo progetto che nel corso degli ultimi due anni ci ha permesso di lavorare a stretto contatto con le istituzioni e le associazioni dei territori irpino e sannita indagando le ragioni di un crescente disagio economico e sociale che colpisce soprattutto le persone anziane”.

“Daremo il benvenuto ai volontari – le parole del presidente Raffaele Amore – in un momento che rappresenterà per loro un primo contatto con il mondo del CSV e per noi invece un parziale ritorno a quella normalità di cui tutti abbiamo oggi grande bisogno”.