Cronaca Non solo neve, Vigili del Fuoco impegnati anche a domare due incendi 6 gennaio 2019

Non solo emergenza neve, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro, in un parcheggio dell’area Pip, alla frazione Misciano, dove un articolato è andato in fiamme. L’incendio è stato spento e il veicolo messo in sicurezza.

Un altro incendio invece si è verificato sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al km. 38,700, in direzione Canosa, dove ad andare in fiamme è stata un’autovettura in transito, proveniente dal Casertano, con a bordo una famiglia composta da quattro persone originaria di Pratola Serra, per loro oltre tanto spavento nessuna conseguenza.

Il veicolo, completamente avvolto dalle fiamme, è stato spento e messo in sicurezza.