Magazine Primo Piano “Non solo Gospel”, tredici anni di magia e passione 12 dicembre 2018

Natale è ormai alle porte. Come ogni anno le strade si colorano di luci, balocchi e festosi decori per adornare quella che è la festività più magica di sempre. Morbidi panettoni lievitano in caldi forni, regali inaspettati albergano ai piedi di alberi in festa in attesa di essere scartati la mattina di Natale. Come ogni anno, ad accompagnare la calda atmosfera natalizia, Simona Guida, direttrice del Coro “Non solo Gospel”, assieme alle splendide voci dei coristi, allieta i cuori dei grandi e dei piccini con un repertorio musicale: sacro, classico, natalizio, pop, rock e dance (in modo tale da abbracciare i gusti di ogni fascia di età).

Soprani, contralti, tenori e bassi sono i timbri vocali che, magistralmente orchestrati da Simona Guida, assieme ad una grande passione, regalano momenti di purò spettacolo agli spettatori dell’Agro-Nocerino Sarnese, del Salernitano, del Napoletano fino a giungere alle terre della bellissima Ischia.

“Non solo Gospel” è un coro che nasce il 3 gennaio del 2005, in occasione di un concerto di beneficenza realizzato nell’ambito di un festival organizzato dalla casa editrice “Liberi Editore”, presso la casa di riposo “Ex Ompi” di Torre del Greco. Numerosi successi hanno segnato la strada di questi ragazzi, grazie al loro costante impegno e alla passione per la musica. Sono stati premiati come miglior coro Gospel al “Venezia Gospel Festival”.

Nel 2014 hanno “portato a casa” ben 5 Grammy al “Gospel Music Awards Italiani”. Riconosciuti dalle critiche come “Miglior voce maschile”, “Miglior Collaborazione”. Con una personale versione della canzone “Imagine” hanno ottenuto riconoscimento come “Miglior Canzone”. Grazie all’album “A Christmas song for you” sono stati classificati come “Miglior Album”.

Hanno preso parte ad importanti collaborazioni discografiche con uno dei grandi della musica italiana, Gino Paoli nella canzone “Natale Din Don Dan”; ed in un brano del musical sul Papa assieme ai “Solis String Quartet”. Sono entrati nelle case dei telespettatori Italiani con programmi televisivi come: “La vita in Diretta”, “Una voce per padre Pio” e li rivedremo quest’anno, il giorno di Natale e di Capodanno, tra i riflettori di Rai 1. Al programma “Vieni da me”, condotto dalla spumeggiante Caterina Balivo.

Hanno intrapreso anche le strade del grande schermo con due film. Nel 2008 assieme a Maurizio Casagrande, Maria Grazie Cucinotta ed Ornella Muti nel film “Io non ci Casco”, regia di Pasquale Falconi. Nel 2017, invece, nel film “E se mi comprassi una sedia”.

Sono trascorsi 13 anni dai “Primi passi” fatti dal coro “Non solo Gospel”. Anni in cui hanno fatto conoscere la loro voce. La loro passione per la musica e la loro indiscussa professionalità. Dietro questi successi si nascondono ore inesorabili di lavoro, di prove. Tutti ostacoli superati dai loro cuori che battono all’unisono per quello che è il loro stile di vita, la musica. Simona Guida è stata (e sarà) una maestra insostituibile per i ragazzi perché ha fatto del suo lavoro una vera e propria vocazione.