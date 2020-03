Non solo “Flipper”, il sindaco: “Presto riapriremo il campo Coni. Al lavoro anche per altre strutture”

Alpi – Non solo Centro Flipper di rione Parco. Potrebbe essere un periodo particolarmente buono per le strutture sportive di Avellino, stando almeno a quanto riferisce il sindaco Gianluca Festa nel corso del sopralluogo effettuato, per l’appunto, al “Flipper” con il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia.

“La riapertuta del Flipper, che spesso è finito nel mirino dei vandali, è una bella notizia per tutta la comunità. E’ la prima opera che consegneremo agli avellinesi. Avrà – sottolinea il primo cittadino – non solo una funzione sociale e sportiva, ma anche di aggregazione. Potremo, finalmente, iniziare a rianimare rione Parco ma anche borgo Ferrovia che è qui vicino. Presto ci sarà l’inaugurazione ufficiale”.

Il sindaco sembra ottimista anche per il futuro del Campo Coni di via Tagliamento. “A giorni lo riapriremo. La Regione Campania aveva l’esigenza di trasferirci i lavori, anche se non ancora ultimati, perché l’Aru dove porre fine alla sua azione. Abbiamo preso l’opera in carico, ci stiamo organizzando anche per far utilizzare le docce, manca poco alla riapertura”.

Ma non finisce tutto al “Flipper” o al Campo Coni. “Al momento – dice Festa – abbiamo progettato interventi importanti anche per il campo sportivo di borgo Ferrovia e per il Roca di San Tommaso, così come per il palasport di calcio a 5 al campo Coni. Auspichiamo finanziamenti dalla Regione in questo ultimo caso e lo sblocco del predissesto per il mutuo per borgo Ferrovia e Roca. Il campo B del Partenio-Lombardi, invece, essendo cambiata la proprietà dell’Avellino calcio, credo proprio che spetti alla nuova società rivitalizzarlo”.