Attualità Non è mai troppo tardi per fare teatro: ripartono le attività di formazione del Clan H 13 settembre 2019

Dopo un’estate di spettacoli e successi, tra i quali: la partecipazione allo Sponz Fest, al Festival di Paesaggio, a Percorsi d’Iprinia della Provincia e all’Avellino Summer Fest, per il Clan H è già tempo di pensare al programma autunnale e invernale, sviluppato oltre che sulle rappresentazioni, anche su tutte le attività che hanno contraddistinto i quasi 40 anni di lavoro della compagnia storica la cui direzione artistica è di Lucio Mazza.

Nei giorni mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, dalle 17 alle 19, presso il circolo della stampa, ci saranno le prove aperte gratuite, per i bambini e ragazzi fino ai 13 anni; mentre dalle 19 alle 20 possono partecipare coloro che hanno dai 14 anni in su. Non è mai troppo tardi per fare teatro!

I laboratori teatrali per bambini, ragazzi ed adulti sono giunti al 30imo anno di attività, rappresentano ormai un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole iniziare un percorso che esula dalla sola formazione attoriale. I laboratori, della durata di 6 mesi, inizieranno ad inizio ottobre e toccheranno tutti gli aspetti basilari per chi vuole scoprire il mondo del teatro quali: dizione, ortoepia, linguaggi non verbali, recitazione, poesia, movimento, improvvisazione.

Oltre ai laboratori teatrali, a metà ottobre inizierà anche il Corso di Dizione e Pubblic Speaking rivolto a docenti, giornalisti, manager e professionisti in genere, che ha avuto un grande successo nella passata stagione e che inizierà entro la fine del 2019.

Tutti i corsi saranno tenuti ed organizzati da Salvatore Mazza, attore, docente e formatore teatrale, che dichiara: “ Non c’è un momento di pausa e ne siamo felici. Il lavoro sui partecipanti permette di fare esperienza delle relazioni tra teatro, educazione, formazione, esistenza. I corsi di teatro, da anni caratterizzano il nostro gruppo ed è diventato un modo per tutte le età, di ri-cercarsi e ri-crearsi, fare qualcosa per se stessi, per crescere e approfondire un’esperienza viva”.

Chi è interessato può richiedere tutte le informazioni all’indirizzo clanhteatro@gmail.com, oppure consultare la pagina ufficiale Facebook della Compagnia Clan H.