Cronaca Non comunica il trasferimento dell’arma in altro domicilio: denunciato 29 maggio 2019

Non comunica il trasferimento dell’arma in un altro domicilio: denunciato. I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una persona che non ha rispettato l’obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell’arma in luogo diverso a quello indicato in precedenza all’autorità di polizia.

A carico dell’uomo è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sotto sequestro sia la pistola che le relative munizioni.