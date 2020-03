“Non cado in piedi”, l’ultimo singolo di Gaia Bianco oggi presente in tutte le Radio Italiane

Michael Mambri – “E dimmi perché ora non sei qui, il mondo crolla e io non cado in piedi, tu sai cosa c’è che non va in me mentre urlo alla casa e tu sei qui con me” – questo il ritornello dell’ultimo singolo della giovanissima cantautrice avellinese Gaia Bianco – che, dopo aver trionfato al contest di Casa Sanremo a Febbraio, ha realizzato un’altra canzone notevole dal significato molto profondo e toccante.

L’artista, nello scrivere tali versi, ha tenuto in considerazione quante persone nel mondo, ogni giorno, subiscono violenze restando aggrappate a una speranza che fondamentalmente non c’è. Nell’immaginazione di Gaia è comparsa una donna fragile ma allo stesso tempo forte da comprendere quando è il momento giusto di andare via e porre fine alle sue sofferenze.

Sentimenti molto nobili e maturi, che nascono dal cuore di una ragazzina poco più che diciottenne che sta sempre più avanzando verso un futuro eccezionale nel mondo della musica.

“Non cado in piedi supera ogni mia aspettativa – scrive Gaia Bianco sulla sua pagina Facebook – la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. Desidero ringraziare la mia casa discografica GR Musica e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere l’ennesimo traguardo, per il resto lascio che sia la musica a parlare”.

Inoltre, l’artista spende anche delle parole sulla vicenda Coronavirus. “Mi rendo conto del triste momento che stiamo attraversando da un po’ di settimane a questa parte e ci tenevo innanzitutto a ringraziare tutti gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e tutti coloro che lavorano incessantemente senza paura combattendo contro questo mostro invisibile. Ma non dobbiamo mai perdere la fiducia in se stessi”.

Il brano “Non cado in piedi” è disponibile in tutti i digital store dalla giornata di ieri e, da oggi, sarà presente in tutte le radio italiane.