Attualità Noleggio a lungo termine: come trovare le migliore offerte? 14 aprile 2020

Negli ultimi anni si è affermata in Italia la formula del noleggio a lungo termine, un modello di mobilità alternativa che sposta l’attenzione dal possesso del veicolo all’uso del mezzo di trasporto. Il trend è in costante aumento da diverso tempo, con un incremento consistente soprattutto da parte dei privati, sempre più attirati da un servizio che offre diversi vantaggi. Ecco alcuni consigli utili per capire come trovare le migliori promozioni.

Utilizzare i servizi di noleggio auto online

Oggi molte aziende offrono servizi di noleggio lungo termine online, opzioni che consentono di ottenere nella maggior parte dei casi un risparmio considerevole. Infatti, rispetto alle società tradizionali, chi opera sul web deve sostenere costi ridotti quindi può fornire tariffe più convenienti. Si tratta di un beneficio notevole per i clienti, che possono trovare con più facilità prezzi scontati e canoni inferiori alla media del settore.

Il noleggio online permette anche di comparare velocemente decine di offerte differenti, per valutare diversi modelli di auto e sperimentare varie combinazioni del canone. In questo modo si possono eseguire test modificando alcuni parametri, ad esempio l’anticipo, la durata del contratto o il chilometraggio, per vedere qual è l’opzione più vantaggiosa e spendere meno.

Allo stesso tempo le piattaforme per il noleggio a lungo termine online mettono a disposizione un’ampia scelta di veicoli, con vetture di tutte le marche e le alimentazioni, con proposte a benzina, diesel, ma anche auto elettriche, ibride, a gas metano o GPL. Senza dubbio questo canale continuerà a crescere nel 2020, specialmente da parte dei clienti privati, dei liberi professionisti e delle PMI.

Essere flessibili sui parametri dei noleggio

Per risparmiare sul noleggio auto è importante non essere troppo rigidi, infatti la flessibilità consente di trovare con maggiore facilità le migliori promozioni del momento. Ovviamente bisogna sapere ciò di cui si ha bisogno, tuttavia una certa malleabilità sul chilometraggio, l’anticipo e la durata del contratto aiuta a individuare le offerte più convenienti.

A volte basta appena una piccola modifica del servizio di noleggio a lungo termine, per ottenere condizioni più favorevoli e risparmiare decine di euro al mese sul canone. Lo stesso vale per i servizi accessori, ovvero quelle opzioni come l’assicurazione Kasko, la sostituzione dei pneumatici e l’estensione del soccorso stradale che possono far lievitare il costo del canone.

Naturalmente alcuni servizi sono utili e convenienti, soprattutto se si desidera guidare senza preoccupazioni. Tuttavia gli extra vanno scelti con cura, altrimenti si rischia di far aumentare il costo mensile del noleggio. In particolare è necessario assicurarsi di comprendere soltanto i servizi realmente utili, evitando di sottoscrivere una formula eccessivamente completa se non si usufruirà di tutto ciò che è previsto dal contratto.

Chiedere vari preventivi gratuiti

La ricerca dell’offerta di noleggio migliore spesso non è facile, perciò è consigliabile richiedere sempre più di un preventivo. In questo modo si possono ottenere diverse proposte, per valutare con calma la formula con il miglior rapporto qualità-prezzo. Oltre al prezzo del canone di noleggio a lungo termine bisogna controllare anche i servizi inclusi, il chilometraggio annuale e l’allestimento del veicolo.

Al giorno d’oggi non è necessario recarsi presso le aziende di autonoleggio, quindi si possono inviare le richieste di preventivo online, utilizzando il web per risparmiare tempo e fare tutto in pochi istanti. Di norma si scarta la proposta più bassa e quella più alta, valutando quelle centrali, tuttavia è necessario considerare anche altri aspetti come la reputazione della società di autonoleggio.

Occhio alle offerte in pronta consegna

Tra le migliori promozioni che si possono trovare ci sono quelle per le auto in pronta consegna, veicoli subito disponibili sui quali viene concesso spesso uno sconto considerevole. Ciò perché l’azienda risparmia sui costi di deposito e mantenimento, quindi se riesce a noleggiare subito la macchina è disposta a fare un prezzo particolarmente vantaggioso.

A volte le società devono liberare spazio per i nuovi modelli in arrivo, oppure vogliono evitare di spostare la vettura presso un altro centro, operazione che richiede una spesa che va a incidere sui costi operativi. Individuare queste offerte è abbastanza semplice, basta cercare online e selezionare le pagine web dove vengono mostrate le promozioni in pronta consegna.

Lo svantaggio è la presenza di una vettura già predisposta, con allestimento fisso e configurazione che non può essere modificata. Mostrandosi flessibili si possono incontrare ottime offerte, per noleggiare una vettura simile a quella desiderata ma risparmiando una cifra elevata sul canone mensile. Anche poche decine di euro possono significare un beneficio economico cospicuo al termine del contratto di noleggio, considerando una durata media di 48 mesi, quindi mai farsi scappare queste opportunità.