Neve in Irpinia, tavolo in Prefettura sull’emergenza. Intanto scatta l’allerta ghiaccio

A seguito delle precipitazioni nevose in atto su Avellino e provincia e in considerazione delle previsioni meteorologiche per le prossime ore, stamane presso la Prefettura si è riunito il Comitato operativo per la viabilità, al fine di acquisire in dettaglio informazioni sulle attività poste in essere, nella notte di ieri e nelle prime ore della giornata odierna, sulle arterie stradali dell’Irpinia.

Dal tavolo, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, della Provincia di Avellino e dell’Anas, è emersa la necessità di richiamare l’attenzione degli utenti della strada sull’obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o di catene e di adottare ogni cautela per la possibile presenza di ghiaccio che potrebbe formarsi sull’asse viario.

Si consiglia, inoltre, ove fosse indispensabile mettersi in viaggio, d’informarsi preventivamente sulle condizioni meteo, sulla percorribilità delle strade, nonché sull’attuazione di chiusure o blocchi stradali. Si raccomanda, infine, di non abbandonare l’autovettura in condizioni tali da costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli ed, in particolare, dei mezzi operativi e di soccorso.

La Protezione Civile regionale, intanto, fa sapere di aver prorogato l’allerta meteo per neve e gelate (la cui scadenza era fissata alle 20 di oggi) fino alle 12 di domani. In particolare – si legge nella nota diffusa alla stampa – alle precipitazioni nevose che potranno verificarsi anche a quote basse, seguirà il rischio gelate che saranno persistenti. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale.